Jellinek neve most minden kapcsolatot fontossá tesz, Magyar Péterét is

A Központi Nyomozó Főügyészség kedden összehangolt akciót hajtott végre a Volánbuszt érintő, milliárdos korrupciós ügyben. Négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek; sajtóértesülések szerint az előállítottak között volt Jellinek Dániel és Szivek Norbert is.

Magyar Péter az Országgyűlésben Jellineket Tiborcz István üzlettársaként említette. Korábban ugyanakkor Toroczkai László azt állította, hogy Magyar egyik belvárosi lakását egy Jellinekhez köthető vállalkozás vásárolta meg a piaci árnál magasabb összegért. Az állítás körülményei és az esetleges üzleti kapcsolat részletei továbbra sem tisztázottak.

A HírTV riportere erről kérdezte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárát, aki nem adott érdemi választ. Az ügyben ezért a legfontosabb kérdés nem a feltételezés, hanem az ellenőrizhető tény: ki vásárolta meg az ingatlant, milyen tulajdonosi kapcsolat állt a vevő mögött, és milyen feltételekkel történt az adásvétel.