Mit kell előbb megmenteni, a félkész beruházásokat vagy a költségvetési ígéreteket?

AZ ELSŐ TORZÓ? A Budavári Palota A szárnyán a jelenlegi kivitelezés szeptember végén lezárul, a kivitelező levonul. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint új közbeszerzést írnak ki, és azt állítja, hogy a kialakult helyzet előzménye még az előző kormány idején kötött, teljes fedezet nélküli szerződés. Építészi oldalról ugyanakkor felmerült az állagvédelem és a téli beázás veszélye is.

HOL AZ ÖTSZÁZMILLIÁRD? Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban évi 500 milliárd forintos többletforrásról beszélt, és szeptember elején azt közölte, ennek jelentős részét a szakdolgozói bérrendezésre fordítanák. A módosított költségvetésben ugyanakkor az Egészségbiztosítási Alap növekménye 167 milliárd forint, és szakértői értékelések szerint több nagy ellátási kasszánál egyelőre nem látható az ígért fordulat teljes pénzügyi fedezete.

Erről vitázik Brenner Koloman, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője, Kiss Rajmund diplomáciai szakértő, Nagy Attila Tibor politikai elemző és Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő.