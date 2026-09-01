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Nem az a legérdekesebb, mit hoztak haza, hanem hogy mit adtak érte cserébe

Magyar Péter már hazahozott pénzről és teljesített feltételekről beszél. Brüsszel szerint azonban RRF-kifizetés még nem történt, az ellenőrzés pedig csak most következik. A következő kérdés már az ár: mit vállalt ezért a kormány?

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Magyar Péter már kész sikerként beszél az uniós forrásokról, miközben az Európai Bizottság szerint az RRF-ből még nem történt kifizetés, és a vállalt mérföldköveket csak a kifizetési kérelem után értékelik. Ezzel azonban megnyílik egy kényelmetlenebb kérdés. Ursula von der Leyen már 2024-ben világossá tette, hogy uniós pénzek maradtak befagyasztva többek között LMBTIQ-jogokkal, akadémiai szabadsággal és menedékjoggal kapcsolatos aggályok miatt. 

Dömötör Csaba ezért nemcsak azt kérdezi, hol a pénz, hanem azt is: pontosan milyen vállalásokért cserébe akarja megszerezni Magyar Péter kormánya? A választók talán ezt is megérdemelnék a győzelmi jelentések mellé.

 

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