Brüsszel cáfol, Unger prédikál, a kormány autót vásárol: kezd összeállni a kép

Cáfol a Bizottság: Magyar Péterék az uniós források hazahozataláról beszélnek, miközben egyelőre csak a lehívás lehetősége nyílt meg, tényleges RRF-kifizetés még nem történt. A politikai győzelmi jelentés tehát megelőzte a banki értesítést.

Fából vaskarika: Unger Anna korábban országbérlettel küldte volna munkába az állami vezetőket. Közben a Tisza-kormány ezrével vásárol szolgálati autókat. Takarákosság másoknak, komfort a saját apparátusnak?

A puding próbája: mától olcsóbbnak kellene lenniük az áfamentessé vált vényköteles gyógyszereknek. Itt nincs szükség politikai magyarázatra: Takács Pétertől azt kérdezzük, valóban kevesebbet fizet-e ma a beteg a patikában.