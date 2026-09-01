Mi van, ha Magyar Péter pénzt vár Brüsszelből, miközben a bizalom közben elszivárog?

A Tisza-kormány szerint teljesítette az uniós pénzekhez szükséges feltételeket. Az Európai Bizottság azonban közölte: tényleges átutalás még nem történt, a hivatalos értékelés pedig csak a kifizetési kérelem beadása után következik. Közben Magyarország gazdasági hangulatindexe augusztusban 104,5-ről 101 pontra esett, miközben az uniós átlag javult.

A vita ezért nem az, ki tud szebb számokat bemondani. Hanem az: elhiszi-e a piac Magyar Péter történetét, mielőtt a pénz ténylegesen megérkezik? És ha nem, ki fizeti meg a bizalomvesztés árát?