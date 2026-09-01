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Mi van, ha Magyar Péter pénzt vár Brüsszelből, miközben a bizalom közben elszivárog?

Magyar Péter kormánya uniós sikerről beszél, Brüsszel szerint azonban még nincs kifizetés. Közben a gazdasági bizalom is megtorpant. Mi történik, ha a politikai győzelmi jelentés és a befektetők valóságérzékelése két külön történet?

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A Tisza-kormány szerint teljesítette az uniós pénzekhez szükséges feltételeket. Az Európai Bizottság azonban közölte: tényleges átutalás még nem történt, a hivatalos értékelés pedig csak a kifizetési kérelem beadása után következik. Közben Magyarország gazdasági hangulatindexe augusztusban 104,5-ről 101 pontra esett, miközben az uniós átlag javult. 

A vita ezért nem az, ki tud szebb számokat bemondani. Hanem az: elhiszi-e a piac Magyar Péter történetét, mielőtt a pénz ténylegesen megérkezik? És ha nem, ki fizeti meg a bizalomvesztés árát?

 

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