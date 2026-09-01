Kiemelt videók

A hatalom megszerzése után kezdődik a nehezebb tantárgy: elszámolni vele

Új, rendkívül erős jogosítványokkal felruházott hivatal, amelyet ellenfelei már politikai rendőrségként támadnak; Unger Anna kinevezése miatt háborgó Tisza-tábor; közben tanévkezdés béremelési és Erasmus-kérdőjelekkel. A kormányzás után most jön a számonkérés.

Vágólapra másolva!

ÖKÖLJOG: Megkezdte működését az NVVH, amelynek rendkívül széles jogosítványai miatt ellenfelei már „politikai rendőrséget” emlegetnek. A valódi kérdés nem a címke, hanem az: hol húzódnak ennek a hatalomnak a korlátai?

ERJEDÉS: Unger Anna kinevezése közben a Tisza saját táborát is megosztotta. Ha már egy kulcsfontosságú személyi döntésnél ekkora az ellenállás, mennyire egységes valójában Magyar Péter politikai hátországa?

TANÉVKEZDÉS: Az iskolák becsengettek, de több fontos ígéret még mindig a levegőben lóg. Béremelés, Erasmus, határidők: szeptembertől már nem a kampánymondat, hanem a teljesítés kerül az ellenőrzőbe.

 

Továbbiak a témában