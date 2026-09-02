Láncreakció - Kötelező uniós forgatókönyv a teljes elsötétülésre

Miközben egy újabb gázválság fenyegeti Európát, az EU évek óta gyakoroltatja a tagállamokkal a teljes elsötétülés, vagyis egy nagyszabású blackout forgatókönyvét. Brüsszel 2019-es rendelete alapján kétévente regionális villamosenergia-válságszimulációkban kell tesztelni, hogyan kezelnének az európai országok egy több államra kiterjedő energiaellátási zavart, elsősorban a gázhiány miatt. A következő kiemelt gyakorlatot Franciaország készíti elő.