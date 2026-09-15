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A jobboldal már a visszatérésre készül, a Tisza pedig egyre több frontot nyit magának
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Szíriában az üzemanyagárak emelkedése ellen tüntettek
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Magyar Péter szerint a családi pótlék megemelésének mértéke a jövő évi költségvetés állapotától függ
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Saját magát buktatta le Magyar Péter volt rendezvényigazgatója
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Forsthoffer tud kemény lenni, egészen addig, amíg nem Magyar Pétert kell rendre utasítani
3 perc
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Ha már egy mosolygó ellenzéki padsor is kibillenti a miniszterelnököt, mi történik majd valódi válságban?
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Monitor: parlamenti feszültség, dízeltámogatás és a jobboldal kötcsei újrarendeződése
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A magyar nagytőke nem kormányfüggő díszlet, hanem nemzetgazdasági erő
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Hallgatnak a kormány politikusai a lipicai lovak visszakéréséről
HírTv
Belföld
Bóka János
alkotmánybírók
parlament
Bóka János: A Tisza önkényesen megtizedelte az Alkotmánybíróságot
A Fidesz frakcióvezetője a parlament keddi ülésén szólalt fel.
Hírek
4 órája
Forrás: HírTV
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