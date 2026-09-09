A Parlament nem játszótér, de a kormányzati teljesítményt sem lehet politikai színházzal helyettesíteni

REKORDOK: Szűcs Gábor Magyar Péter ígéreteit állította szembe a benzinár, az államadósság és a hiány alakulásával. A változás valóban megérkezett, csak nem feltétlenül arra, amerre a választók várták

KETTŐS MÉRCE: Toroczkai László pontosította sértő kijelentését, Rétvári Bence pedig arra figyelmeztetett, hogy az ellenzéki képviselők emberi méltóságát ugyanúgy védeni kell, mint a kormánypártiakét

JÁTSZÓTÉR: Panyi Miklós azt kérdezte, ki teszi méltatlanná az Országgyűlést, amikor Magyar Péter napok óta gyerekeknek készült mesekönyvet mutogat ellenzéki felszólalások alatt. A vita végén ugyanoda érünk vissza: egy kétharmados kormánytól nem politikai performanszt, hanem eredményeket várnak