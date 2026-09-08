Magyar Péter és Bódis Kriszta is védelmébe vette Lannert Juditot

Az oktatási miniszter 2023-ban egy Klubrádiónak adott interjúban beszélt arról, hogy nem elégedett a jelenlegi pedagógusok tudásával. Lannert Judit ezt követően ismét becsmérlő kijelentést tett és azt mondta, hogy túl sok tanár tanítja a gyerekeket az iskolákban. De arról is beszélt, hogy lecserélné az iskolaigazgatókat, emellett több iskola bezárását is támogatta volna már akkoriban is.

Megvédte Bódis Kriszta az oktatási és gyermekügyi minisztert. A Tisza-kormány társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztosa azzal próbálta mentegetni Lannert Juditot, hogy ezeket a mondatokat összevágták, a miniszter sosem mondott ilyet. De a miniszterelnök is védelmébe vette Lannert Juditot: Magyar Péter azt igyekezett bizonygatni, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter egy elismert szakember.

Hiába védekeznek azzal Magyar Péterék, hogy kontextusából kiragadott mondatokkal támadják Lannert Juditot, nincs olyan kontextus, ahol egy ilyen mondat elfogadható lenne – mutatott rá Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. A KDNP frakcióvezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter sem hétfőn, sem kedden nem ment be a Parlamentbe arra hivatkozva, hogy van fontosabb dolga. Rétvári Bence hozzátette: Lannert Judit sorozatos hiányzása felér egy beismerő vallomással.