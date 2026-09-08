Oroszországnak üzennek, befelé Toroczkait büntetik, miközben az eredeti vád bizonyítékára még várunk

Orbán Anita tíz orosz diplomatát utasított ki arra hivatkozva, hogy tevékenységük összeegyeztethetetlen volt diplomáciai státuszukkal, de a konkrétumokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Moszkva „kemény és fájdalmas” választ ígért. Közben Magyar Péter a Parlamentben családi cégek érdekében végzett lobbizással vádolta Toroczkait, aki bizonyítékot vagy bocsánatkérést követelt, majd „gyáva, undorító féregként” való menekülésről beszélt.

Forsthoffer Ágnes ezért a hétre kizárta az ülésekről, a szavazások kivételével. A sértés méltatlan volt, ezen nincs mit szépíteni, de ettől Magyar Péter eredeti állítása még nem válik bizonyítottá. A kérdés tehát marad: milyen családi cégekről beszélt a miniszterelnök, és hol vannak erre a bizonyítékok?