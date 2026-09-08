2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztust a költségvetés

Az előző kormányt okolta a pénzügyminiszter a költségvetési hiány miatt. Kármán András szerint túlárazott szerződéseket kötött az Orbán-kormány, emellett több tétel is volt, amit kihagytak a költségvetésből, és túlbecsülték a gazdaság növekedését is. Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: a Tisza-kormány a kampányban mást mondott a munkavállalóknak, nyugdíjasoknak és autósoknak is, mint amit most a költségvetésben írnak.

Augusztusban történelmi, 2311,2 milliárd forintos havi hiánnyal zárt a költségvetés – mutatott rá a Világgazdaság újságírója. Hecker Flórián elmondta: a legnagyobb válságok alatt sem volt ekkora lyuk a büdzsében, mint amit most a Tisza Párt kreált. Szerinte előre kifizették azokat a projekteket, amelyeket az uniós RRF forrásokból kiviteleznének, és arra számítanak, hogy decemberre megérkeznek ezek a pénzek, amely korrigálja a hiányt. A kifizetés azonban 2027 év végéig is elhúzódhat – tette hozzá a szakújságíró.

A Fidesz országgyűlési képviselője, Szűcs Gábor elmondta: óránként egymilliárd forinttal emelkedett az államadósság is, most pedig történelmi költségvetési hiány van. A képviselő rámutatott: lehet, hogy külföldre kerülnek ezek a pénzek, ugyanis majdnem minden vasúti tendert egy osztrák cég nyert meg, miközben 1-1,5 milliárd forinttal olcsóbb magyar jelentkezők is voltak.