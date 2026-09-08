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Berlin érdekeiért Moszkva ellen – Ezt már két nagy háborúban megfizettük

Tíz orosz diplomata kiutasítása után Moszkva már válaszolt, a kormány azonban továbbra sem részletezte, pontosan milyen tevékenység indokolta a lépést. Orbán Anitának ezért azt is meg kell magyaráznia, hol van ebben Magyarország saját érdeke.

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Magyarország már kétszer fizetett rettenetes árat azért, amikor sorsát a német nagyhatalmi politika keleti konfliktusaihoz kötötte. Ezért különösen súlyos kérdés, milyen stratégiai megfontolás áll Orbán Anita mostani döntése mögött. Ha a kiutasításokat konkrét nemzetbiztonsági bizonyítékok indokolják, a kormány mondjon el belőlük annyit, amennyit lehet. 

Ha viszont egy szélesebb berlini vagy brüsszeli geopolitikai igazodás része a lépés, akkor a külügyminiszternek azt kell bizonyítania: Magyarország ezúttal nem mások konfliktusában vállal szerepet, hanem valóban a saját nemzeti érdekét védi.

 

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