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Mennyi rossz adat kell ahhoz, hogy a politikai hűségnél fontosabb legyen a teljesítmény?

Szűcs Gábor a Parlamentben Magyar Péter kampányígéreteit tette egymás mellé a szeptemberi valósággal. Negatív rekordon a benzinár, államadósság, költségvetési hiány: három adat, amelynél nehéz sikerkommunikációt gyártani. Aki változást kért erre szavazott?

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480 forintos benzinárstopot és adócsökkentést követelt Magyar Péter a kampányban, ma a benzin országos átlagára 622, a gázolajé 697 forint. Szűcs Gábor közben a rendvédelmi, igazságügyi és oktatási béremeléseket, valamint az iskolakezdési támogatást is számon kérte. Utóbbiból a kampányban még mintegy 700 ezer családról beszélt Magyar, a kormány végül körülbelül 400 ezer gyermeknek biztosította a támogatást.

A tiszás választónak ezért érdemes feltennie egy egyszerű kérdést: te változást kértél, de a benzinár, az adósság és a hiány közül melyik változott abba az irányba, amelyre a voksodat adtad?

 

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