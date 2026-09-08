Mennyi rossz adat kell ahhoz, hogy a politikai hűségnél fontosabb legyen a teljesítmény?

480 forintos benzinárstopot és adócsökkentést követelt Magyar Péter a kampányban, ma a benzin országos átlagára 622, a gázolajé 697 forint. Szűcs Gábor közben a rendvédelmi, igazságügyi és oktatási béremeléseket, valamint az iskolakezdési támogatást is számon kérte. Utóbbiból a kampányban még mintegy 700 ezer családról beszélt Magyar, a kormány végül körülbelül 400 ezer gyermeknek biztosította a támogatást.

A tiszás választónak ezért érdemes feltennie egy egyszerű kérdést: te változást kértél, de a benzinár, az adósság és a hiány közül melyik változott abba az irányba, amelyre a voksodat adtad?