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A közel-keleti konfliktust ismét energetikai létesítmények elleni csapások fokozzák

Figyelmeztette az Egyesült Államokat az iráni parlament elnöke, aki közölte, hogy egy amerikai támadás esetén Teherán kész válaszcsapást mérni az USA létesítményeire. Mindeközben a jemeni húszik szaúdi célpontokat támadnak, Irán déli kikötővárosának lakói pedig a fokozódó konfliktusból következő gazdasági nehézségekre panaszkodnak. Katar azon dolgozik, hogy újrainduljanak az USA és Irán közötti tárgyalások.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Cristi Dangeorge
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Irán válaszcsapásra figyelmeztette az Egyesült Államokat

Ha az Egyesült Államok iráni olaj- és földgázipari infrastruktúrát támad, Irán válaszcsapást mér az Öböl térségében található amerikai energetikai létesítményekre – figyelmeztetett az iráni parlament elnöke. A közösségi médiában azt írta: „Ha megtámadjátok a létesítményeinket, ti is támadás alá kerültök. Ezt már bizonyítottuk. Kérdezzétek meg azokat a bázisokat, amelyek már nem működőképesek.”  A figyelmeztetésre azután került sor, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton a közösségi médiában azt írta: Irán tankerhajó-flottája védtelen, és az amerikai erők megsemmisítik az iráni tankereket, ha Teherán amerikai hajókat támad.

A jemeni húszik július óta indítanak támadásokat Szaúd-Arábia ellen

Az Iránnal szövetséges jemeni húszik közölték, hogy drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták a szaúdi olajóriás, az Aramco déli országrészben található energetikai létesítményeit. A húszik Jemen legnépesebb területeit és az ország északi részének jelentős részét ellenőrzik. Július óta indítanak támadásokat Szaúd-Arábia irányába, miután tengeri blokádot hirdettek Rijád ellen; de a Vörös-tengeren közlekedő hajókat is támadták.

A Hormuzi-szoroson keresztül zajló hajóforgalom helyzete

A bizonytalanság hétvégén tovább fokozódott, miután amerikai és iráni erők olajszállító tartályhajók és hadihajók ellen hajtottak végre támadásokat, tovább élezve a stratégiai jelentőségű vízi út feletti konfliktust. Ez pedig tovább növeli a gazdasági nyomást Irán déli kikötővárosának, Bandar-Abbásznak a lakóin. A helyiek szerint a hajóforgalom korlátozása, az infláció és a visszaeső értékesítés jelentősen csökkentette a bevételeiket.

Mindeközben Katar azon dolgozik, hogy újrainduljanak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A katari külügyminisztérium szóvivője elfogadhatatlannak nevezte a háború és béke nélküli állapot normalizálását a térségben, mert az kimeríti a régiót, népeinek erőforrásait és gazdaságait.

 

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