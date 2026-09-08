A közel-keleti konfliktust ismét energetikai létesítmények elleni csapások fokozzák

Irán válaszcsapásra figyelmeztette az Egyesült Államokat

Ha az Egyesült Államok iráni olaj- és földgázipari infrastruktúrát támad, Irán válaszcsapást mér az Öböl térségében található amerikai energetikai létesítményekre – figyelmeztetett az iráni parlament elnöke. A közösségi médiában azt írta: „Ha megtámadjátok a létesítményeinket, ti is támadás alá kerültök. Ezt már bizonyítottuk. Kérdezzétek meg azokat a bázisokat, amelyek már nem működőképesek.” A figyelmeztetésre azután került sor, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton a közösségi médiában azt írta: Irán tankerhajó-flottája védtelen, és az amerikai erők megsemmisítik az iráni tankereket, ha Teherán amerikai hajókat támad.

A jemeni húszik július óta indítanak támadásokat Szaúd-Arábia ellen

Az Iránnal szövetséges jemeni húszik közölték, hogy drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták a szaúdi olajóriás, az Aramco déli országrészben található energetikai létesítményeit. A húszik Jemen legnépesebb területeit és az ország északi részének jelentős részét ellenőrzik. Július óta indítanak támadásokat Szaúd-Arábia irányába, miután tengeri blokádot hirdettek Rijád ellen; de a Vörös-tengeren közlekedő hajókat is támadták.

A Hormuzi-szoroson keresztül zajló hajóforgalom helyzete

A bizonytalanság hétvégén tovább fokozódott, miután amerikai és iráni erők olajszállító tartályhajók és hadihajók ellen hajtottak végre támadásokat, tovább élezve a stratégiai jelentőségű vízi út feletti konfliktust. Ez pedig tovább növeli a gazdasági nyomást Irán déli kikötővárosának, Bandar-Abbásznak a lakóin. A helyiek szerint a hajóforgalom korlátozása, az infláció és a visszaeső értékesítés jelentősen csökkentette a bevételeiket.

Mindeközben Katar azon dolgozik, hogy újrainduljanak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A katari külügyminisztérium szóvivője elfogadhatatlannak nevezte a háború és béke nélküli állapot normalizálását a térségben, mert az kimeríti a régiót, népeinek erőforrásait és gazdaságait.