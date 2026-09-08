Több ezer ember munkahelye szűnhet meg

Aggasztónak tartják a helyiek, hogy a kormány megvonta a már elnyert 33 milliárd forintos uniós támogatást az egyik szarvasi cégtől. A Gallicoop Zrt. 1600 munkahelyet tart fenn, amely közleményük szerint veszélybe kerülhet. A cég Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozó üzeme, amely nem csak a helyi munkások, hanem termelőin keresztül további 1000 fő megélhetését biztosítja. Szarvas polgármestere elmondta: a beruházás akadályozása nem csupán a helyiekre, hanem a vármegyére is kihatással van.

Az országban egyébként több gyár is bajba került, Jászfényszarun egy koreai cég szüntette be a termelést. A Sangjin Micron 11 éve a Samsung miatt költözött Magyarországra, ahol fémalkatrészeket gyártott televíziókhoz, később még egy üzem létrehozásával műanyag elemeket is készített. Most nagyjából 150 embernek kellett máshol elhelyezkednie – mutatott rá Jászfényszaru polgármestere.