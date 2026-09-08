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Lehet-e kettős mércével rendet tartani és politikai performansszal elfedni a rossz számokat

A választók változást vártak, de a gazdasági számok mellett most már a politikai stílus és a parlamenti kettős mérce is vita tárgya. Lehet-e hiteles kormányzást építeni úgy, hogy az eredmények helyett egyre gyakrabban a politikai előadás kerül a címlapokra?

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TELJESÍTMÉNY: A kampányban egyszerű és gyors megoldások hangzottak el, kormányon viszont már a benzinár, az adósság, a hiány és az elmaradó vállalások adják a vita alapját. Mikor jogos még türelmet kérni, és mikortól kell eredményt mutatni

MÉRCE: Egy sértés miatt lehet következmény, de csak akkor hiteles a szabály, ha politikai oldaltól függetlenül ugyanúgy alkalmazzák. Különben nem rend, hanem kivételezés születik

SZÍNHÁZ: Provokatív gesztusok, látványos kellékek és személyes csörték uralhatják a parlamenti napirendet, miközben a választó végül nem előadást vásárolt. 

A valódi vita ezért az, meddig lehet kommunikációval helyettesíteni azt, amit csak kormányzati teljesítménnyel lehet bizonyítani

 

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