Lehet-e kettős mércével rendet tartani és politikai performansszal elfedni a rossz számokat

TELJESÍTMÉNY: A kampányban egyszerű és gyors megoldások hangzottak el, kormányon viszont már a benzinár, az adósság, a hiány és az elmaradó vállalások adják a vita alapját. Mikor jogos még türelmet kérni, és mikortól kell eredményt mutatni

MÉRCE: Egy sértés miatt lehet következmény, de csak akkor hiteles a szabály, ha politikai oldaltól függetlenül ugyanúgy alkalmazzák. Különben nem rend, hanem kivételezés születik

SZÍNHÁZ: Provokatív gesztusok, látványos kellékek és személyes csörték uralhatják a parlamenti napirendet, miközben a választó végül nem előadást vásárolt.

A valódi vita ezért az, meddig lehet kommunikációval helyettesíteni azt, amit csak kormányzati teljesítménnyel lehet bizonyítani