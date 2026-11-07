Ókovács Szilveszter után a főigazgató-helyettest is menesztették az Operaházból

Újabb vezető távozik a Magyar Állami Operaház éléről: november 6-án azonnali hatállyal megszüntették Főző Virág főigazgató-helyettes munkaviszonyát. Az intézmény indoklása szerint az átvilágítás során feltárt szabálytalan folyamatokban való érintettsége miatt kellett távoznia. A héten Ókovács Szilveszter főigazgatót is menesztették.

Főző Virág 2002 óta dolgozott az Operaháznál, főigazgató-helyettessé 2014-ben nevezték ki. A szakember távozását Ókovács Szilveszter úgy kommentálta, hogy köszönet nélkül bocsátottak el egy profit. A volt főigazgató bejelentette: az eltávolítás miatt pert indítanak. Főző Virág egy hozzászólásban az elmúlt 24 év közös munkáját köszönte meg. A menesztések az Operaház boltvezetőjét is érintették.

Ókovács Szilveszter leváltását Magyar Péter hétfőn, a parlamentben jelentette be. A miniszterelnök a korábbi főigazgató munkáját rémuralomként jellemezte, ugyanakkor néhány évvel korábban még gratulált neki az elért eredményekhez, és további legalább kilenc év sikeres munkát kívánt.

A volt főigazgató elmondása szerint a munkaviszonya megszüntetésekor kapta kézhez az indoklást, amelyben három vádpont szerepelt, ám előzetesen nem biztosítottak számára lehetőséget arra, hogy reagáljon a kifogásokra. Állítása szerint a kormányváltás óta többször is megpróbált kapcsolatba lépni a kulturális tárcával, de megkereséseire nem kapott választ.

Máté Zsuzsa, Ókovács felesége szerint férje menesztése a „tisztító tűz” nevű politikai hadjárat része. Úgy véli, egy nemzeti kulturális intézmény vezetőjének politikai hovatartozástól függetlenül együtt kell működnie a mindenkori fenntartóval, ám erre férjének a kormányváltás után nem adtak lehetőséget.

A volt főigazgató mellett Verebes István is kiállt. A rendező és műsorvezető elsősorban a menesztés módját kifogásolta, hangsúlyozva, hogy egy szakemberrel emberségesebb kommunikációt kellett volna alkalmazni.