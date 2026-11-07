Pusztító lakástüzekkel indult a hideg idő Bács-Kiskunban

A fagyosabb időjárás megérkezésével ugrásszerűen megnőtt a súlyos lakástüzek száma Bács-Kiskun megyében. A tűzoltókat egymás után riasztják olyan esetekhez, ahol épületek válnak lakhatatlanná vagy égnek porig a lángok miatt.

Életmentés Jánoshalmán és porig égett ház Tompán

Tompán a Május 1. utcában csaptak fel a lángok egy lakatlan épületben, ahol egy hajléktalan férfi próbált fűteni a felhalmozott ruhákkal és szeméttel. A kiskunhalasi tűzoltók három vízsugárral oltották a tüzet, de az épület teljesen leégett. Jánoshalmán a Hosszúhegyi úton történt drámai életmentés, amikor egy kiégő családi házból a szülőknek az utolsó pillanatban sikerült kimenekíteniük öt kiskorú gyermeküket.

Elhanyagolt berendezések és szakszerűtlen fűtés a háttérben

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapasztalatai szerint sok háztartás felkészületlenül vág neki a fűtési szezonnak. A tüzek és a szén-monoxid-mérgezések hátterében leggyakrabban az elavult tüzelőberendezések, a felhalmozódott lerakódások, valamint a kötelező őszi karbantartás és kéményseprés elmulasztása áll. Extreme veszélyt jelent a háztartási hulladékok és lakkozott bútorlapok égetése is, ami tönkreteszi a kéményt.

A felelősségteljes biztonság óvhat meg a tragédiától

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a fűtőeszközöket életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel kell átnézetni. A szilárd tüzelésű berendezéseknél elengedhetetlen a kémények rendszeres tisztítása és a kizárólag száraz, kezeletlen fa használata. A legbiztosabb védelmet a megfelelően telepített füstérzékelők és szén-monoxid-jelzők jelentik, amelyek még időben figyelmeztetnek a veszélyre.

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