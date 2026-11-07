Támadás alatt áll az európai polgári infrastruktúra – figyelmeztetett az olasz miniszterelnök

Európa-szerte egyre több biztonsági incidens veszélyezteti a polgári infrastruktúrát – erre figyelmeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Az elmúlt napokban több légitársaság, hírszerkesztőség és élelmiszerlánc is fenyegetések, illetve kibertámadások célpontjává vált.

Több európai repülőjárat bombafenyegetést kapott, emiatt az elmúlt napokban több tucat utasszállító repülőgépnek kellett kényszerleszállást végrehajtania. Egyes esetekben, köztük Magyarországon is, vadászgépeket riasztottak, hogy kísérjék az érintett járatokat. A fenyegetések ellenére robbanószerkezetet egyik esetben sem találtak.

A kibertámadások sem kerülték el a kritikus infrastruktúrát: több élelmiszerlánc, valamint egy francia vérbank hűtőrendszere is hackertámadás célpontjává vált. Emellett több hírszerkesztőség is bombafenyegetést kapott.

Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy Európa polgári infrastruktúrája támadás alatt áll, ugyanakkor szerinte egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy az egyes incidensek összefüggnek-e egymással. A hatóságoknak ezért továbbra is vizsgálniuk kell a történteket, miközben az európai országok fokozott figyelemmel kísérik a biztonsági helyzet alakulását.