Újabb személyi változások a minisztériumokban: három helyettes államtitkár is távozik

Három helyettes államtitkár távozik a Szociális és Családügyi Minisztériumból – derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből. Bódi Éva saját döntése alapján mondott le tisztségéről, két másik helyettes államtitkár megbízatását viszont a tárcavezető javaslatára szüntették meg.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban szintén személyi változásokról döntöttek: a miniszterelnök javaslatára felmentettek egy államtitkárt, egy helyettes államtitkár pedig benyújtotta lemondását. Az elmúlt fél évben már több vezető is távozott a tárcától.

A kialakult helyzetről Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy nyilatkozott, hogy szerinte a minisztériumon belüli rossz hangulat, a vezetési problémák és a szakpolitikai koncepció hiánya állhat a távozások hátterében. Véleménye szerint fél év alatt sem a területfejlesztés, sem a vidékfejlesztés, sem a közigazgatás területén nem alakult ki olyan egységes elképzelés, amely irányt mutatna a munkatársaknak.

Navracsics arról is beszélt, hogy a gyakori vezetőváltások bizonytalanságot okoznak a minisztériumi dolgozók körében, és megnehezítik a szakpolitikai munka folytonosságát. A korábbi miniszter a kormány működésével kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy megítélése szerint Magyar Péter mellett a kabinet többi tagja alárendelt szerepbe került.