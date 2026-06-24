Logókkal és hamis e-mailekkel csaltak ki százmilliókat

Ismert magyar cégek nevében vertek át csalók több kisebb vállalkozást. Logókat, arculati elemeket és megtévesztő e-mail-címeket használtak, hogy valódi üzletnek tűnjön az átverés. Több mint 200 millió forintos kárt okoztak, és a vád szerint több mint 500 millió forintot próbáltak megszerezni.

A nyomozók végül az e-mail-címek, telefonszámok, domainnevek és számlaadatok alapján kötötték össze az ügyeket. Így rajzolódott ki, hogy ugyanaz a kör állhatott a különböző cégek nevében küldött ajánlatok és megrendelések mögött. A gazdasági bűncselekmények felderítése hosszú, aprólékos és időigényes munka.

Az ügy tanulsága, hogy egy hivatalosnak tűnő céges e-mail sem feltétlenül valódi. A hatóság szerint minden nagyobb megrendelést vagy ajánlatot érdemes más csatornán is ellenőrizni.