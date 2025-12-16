A cél, hogy minél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztassanak

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának erősítése a 2030-ra kitűzött 85%-os foglalkoztatottsági cél elérésben is nagy szerepet kaphat – hangzott el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által szervezett konferencián. A fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rátája mára (az uniós átlagot meghaladva) megközelítette az 50%-ot, azonban van tér a mutató további növelésére. Ezt segítheti elő a kimondottan megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégeket tömörítő, újonnan létrejött szerveződés, a Héphaisztosz Klaszter is, amelynek célja annak elősegítése, hogy e cégek minél több nyíltpiaci vállalkozásnak nyújtsanak szolgáltatásokat beszállítóként vagy bérgyártóként. A klaszter elnöke, Gulyás Kovács Gergely szerint a megváltozott munkaképességű emberek körében jelenleg mintegy 50-60 ezer főnyi munkaerő-tartalékkal lehet számolni.