Legyen egy szakma a kezedben – gálát tartott a minisztérium

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) egyértelmű céllal hívta életre a rendezvényt: megmutatni, hogy a szakmai tudás ma már nem másodlagos opció, hanem a siker kulcsa. A „Legyen egy szakma a kezedben” elnevezésű gála a határokon átívelő nemzeti összetartozást is szimbolizálta. A rendezvényen nemcsak anyaországi, hanem határon túli magyar fiatalok is képviseltették magukat. Az esemény üzenete világos volt: a technikumok ma már a felsőoktatás kapuját jelentik, de önmagukban is piacképes tudást adnak.

A helyszínen tartózkodó tudósítónk, Kapin Jakab beszámolója szerint a hangulat emelkedett volt. A fiatalok büszkén képviselték intézményeiket. A gála rávilágított arra, hogy a modern gazdaságnak égető szüksége van a jól képzett, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre.