Háromszáz munkahelyet teremt Szegeden a Rheinmetal alkatrészgyára

A hírt Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter kommentálta.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Bodnár Boglárka
Videó:

 

 

