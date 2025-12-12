Adás
Hiánypótló művek az MMA Kiadó gondozásában
3 perc
3 perc
A NATO-főtitkár szerint olyan háború fenyeget, mint amilyet nagyapáink éltek át
2 perc
2 perc
Sztojka Attila bejelentette: 27 milliárd forint a roma nők foglalkoztatására
2 perc
2 perc
Brüsszel a saját farkába harapott: üdv a klubban, belgák!
2 perc
2 perc
Gyilkossággal fenyegetőző "szeretetország" és a férges csokimikulás rejtélye
2 perc
2 perc
Antiszemita horror Stockholmban: kettéfűrészelt babákkal sokkoltak
3 perc
3 perc
Finn házaspár a bíróság előtt: rabszolgaként tartották a gyermeket
2 perc
2 perc
Orbán Viktor helyretette a baloldalt: a pénz nem a fán terem, hanem a munkából
2 perc
2 perc
Hameed, a lövöldöző embercsempész exkluzív vallomása
3 perc
3 perc
Ablaktalan lyukba zárta a finn házaspár a kínai kisfiút
2 perc
2 perc
Magyar Péter zsebre vágná a nyugdíjat, rendőrök meg a javítóban
2 perc
2 perc
Világraszóló pillanat: Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat
HírTv
Gazdaság
Szeged
Szijjártó Péter
munkahelyteremtés
Háromszáz munkahelyet teremt Szegeden a Rheinmetal alkatrészgyára
A hírt Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter kommentálta.
Hírek
2 órája
Frissítve: 1 órája
Forrás: HírTV
Fotó: Bodnár Boglárka
Videó:
