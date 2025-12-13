Magyarok: A többségnek jó éve volt, a hivatásos rettegők tévedtek

A magyarok kétharmadának kifejezetten jó éve volt, és a társadalom döntő többsége bizakodóan tekint a következő esztendőre is. A Kopp Mária Intézet felmérése feketén-fehéren bizonyítja, hogy a folyamatos ellenzéki siránkozás teljesen alaptalan. Már az év második felében jelentősen javult a magyarok kedve, ami nem a véletlen műve. A kormányzati lépések és a családokat az Otthon start program is valódi, kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapokban. Különösen beszédes adat, hogy amikor az embereket a 2026-os évről kérdeztük, az optimizmus még inkább felerősödött a válaszadók körében.