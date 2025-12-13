Paks II: Turbófokozatban az építkezés, a kételkedők elhallgathatnak

A kritikus hangok ellenére a Paks II projekt nemhogy leállt volna, hanem soha nem látott sebességre kapcsolt. A magyar energiaellátás jövője most épül a szemünk előtt. A munkálatok olyan kiváló ütemben haladnak, hogy az első betonöntés előkészítése máris zajlik a területen. Ez a fázis a tervezettnél hamarabb, idő előtt megkezdődhetett, ami óriási fegyvertény a mai világban. A beruházás a magyar családok számára a rezsicsökkentés védelmének garanciája lesz az elkövetkező évtizedekben. Ez jelenti ugyanis a hosszú távú biztonság egyetlen stabil alapját a folyamatosan változó nemzetközi piacon.