Miközben Európa nagy része a bizonytalanságtól rettegve néz a tél elé, a magyar miniszterelnök csendben, de határozottan cselekedett. Orbán Viktor nem bízza a véletlenre – és főleg nem Brüsszelre – a családok biztonságát: három világhatalommal kötött alkut, hogy a rezsicsökkentés érinthetetlen maradjon.
A stratégiai tisztánlátás jegyében Orbán Viktor kiépítette azokat a védvonalakat, amelyek nélkül a rezsicsökkentés ma már csak emlék lenne. A miniszterelnök videóüzenetében rámutatott: a három kulcsfontosságú nemzetközi megállapodás – amelyet az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Törökországgal hozott tető alá – a garancia arra, hogy a rezsicsökkentés megtartása ne kerülhessen veszélybe. Ez a diplomáciai bravúr biztosítja a folyamatos energiaellátás feltételeit még a mostani válságos időkben is, amikor mások csak a sötétben tapogatóznak.