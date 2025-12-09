A stratégiai tisztánlátás jegyében Orbán Viktor kiépítette azokat a védvonalakat, amelyek nélkül a rezsicsökkentés ma már csak emlék lenne. A miniszterelnök videóüzenetében rámutatott: a három kulcsfontosságú nemzetközi megállapodás – amelyet az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Törökországgal hozott tető alá – a garancia arra, hogy a rezsicsökkentés megtartása ne kerülhessen veszélybe. Ez a diplomáciai bravúr biztosítja a folyamatos energiaellátás feltételeit még a mostani válságos időkben is, amikor mások csak a sötétben tapogatóznak.