Lentner Csaba: Az egyes támogatásokkal együtt a magyar fizetések versenyképessé válnak

,,A mi nagy tervünk az az, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom legyen" - jelentette be a miniszterelnök még december 4-én, hogy jövőre 11 százalékkal nő a minimálbér, és 7 százalékkal a garantált bérminimum. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban a minimálbér havi összege bruttó 322.800 forint lesz, míg 2025-ben 290.800 forint volt. A garantált bérminimum összege pedig 373 ezer forintra emelkedik az egy évvel korábbi 349 ezer forintról. Orbán Viktor hangsúlyozta: ha Magyarországon van teljes foglalkoztatás, akkor van gazdasági fejlődés is.