Új lendületet kap Paks II.: francia cég érkezik a kulcsfontosságú rendszerrel

Francia és orosz támogatással felgyorsítja a paksi atomerőmű bővítését a magyar kormány - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a francia Framatome nukleáris ipari vállalat fogja szállítani a paksi reaktor irányítástechnikai rendszerét.

A tárcavezető rámutatott: ha a Tisza Párt nyerné az áprilisi választást, megengednék Brüsszelnek, hogy szankcionálják az orosz nukleáris ipart, így vetve véget a paksi projektnek. Szijjártó Péter egyúttal arról is beszélt, hogy a Csepel Művek a magyar ipar aranytartaléka, amelyet a magyar ipar motorjává kívánnak fejleszteni.