Nagyon jelentős megállapodást kötött az MVM, ami az egész országot érinti

Hatalmas megállapodást kötött az MVM, ez egész Magyarországot érinti. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten jelentette be, hogy az MVM 5 évre szóló megállapodást kötött az amerikai Chevronnal 2 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról. A szerződés értelmében a Chevron 5 éven keresztül évi 400 millió köbméter LNG-t szállít Magyarországra. Ez az első alkalom, hogy amerikai eredetű cseppfolyósított földgáz kerül be a magyar energiaellátásba.