Zseniális húzás vagy káosz? Így táncoltatja Trump a liberális sajtót

Donald Trump visszatérése óta ismét bebizonyította, hogy a kommunikáció nagymestere, és egy olyan elnök, aki ösztönösen érzi a hírek ritmusát. A média hiába próbálja sarokba szorítani, ő minden támadást a javára fordít, és szó szerint az ujja köré csavarja a médiát. Legyen szó egyetlen közösségi média bejegyzésről vagy egy rögtönzött sajtótájékoztatóról, Trump uralja a híreket, és a liberális sajtó kénytelen az ő kottájából játszani. Ez nem véletlen, hanem egy tudatos stratégiai kommunikáció eredménye, amelyben az ellenszél csak még magasabbra emeli.