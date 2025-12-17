Felülírt sors - miben rejlik a boldogságunk?

Életünk forgatókönyvét minden esetben, még a legnagyobb nehézségek közepette is magunk írjuk. Szomorúságunk mindenkor átváltható lelki harmóniára, hiszen létünk, boldogságunk és jövőnk nem a stressz csökkentésében, a gondok és problémák elkerülésében, hanem az emberi tartás, a belső stabilitás megerősítésében rejlik. De hogyan? Miként alakíthatjuk és változtathatjuk meg sorsunkat? Ebben a könyvben olyan közismert színészek, énekesek, írók, költők, sportolók, agykutatók, orvosok, teológusok és pszichológusok beszélnek, akik bár maguk is átéltek komoly tragédiákat, megerősödve jöttek ki belőlük.