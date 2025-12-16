Brüsszel elárulja a gazdákat: Ukrajnának adnák a magyar vidék pénzét

Az Európai Unió vezetésének legújabb, felháborító tervei szerint a következő hétéves ciklusban drasztikusan elvonnák a forrásokat a mezőgazdaság és a vidék területéről. Orbán Viktor miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdák joggal érzik úgy: megkurtítják a pénzüket. Az agrárminiszter is megerősítette, hogy a kormány támogatja a Brüsszel elleni tiltakozást, ezért magyar résztvevők is csatlakoznak a csütörtöki tüntetés eseményeihez. A gazdatársadalom dühe érthető, hiszen a forrásokat Ukrajna támogatására csoportosítanák át, miközben kétes eredetű dél-amerikai áruk árasztanák el a piacot.