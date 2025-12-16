Hatalmas siker a rezsicsökkentés: 70 százalékkal zuhant az energiaszegénység Magyarországon

A rezsicsökkentés politikájának helyességét mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy a rezsicsökkentés bevezetése óta eltelt időben drasztikusan javultak a magyar mutatók. Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakértője a stúdióban ismertette a részleteket, kiemelve: mintegy 70 százalékkal csökkent hazánkban az energia-szegénység kockázata. Az alapítvány legfrissebb felmérése rámutat, hogy a kormányzati árstopok nélkül ma sokkal többen küzdenének a fűtésszámlákkal, de a rezsicsökkentés védőhálója működik.