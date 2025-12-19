NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Otthon Start Program: Húszezer fiatal karácsonya vált boldogabbá az új otthonban

Óriási segítséget kaptak a magyar fiatalok az államtól a lakhatásuk megoldásához. Az Otthon Start Program révén már húszezren költözhettek be saját ingatlanukba. A kedvező hitelkonstrukció nemcsak a lakhatási válságot enyhítette, hanem az egész ingatlanpiacot gatyába rázta, letörve az albérletárakat is.

Hatalmas sikert aratott a kormány legújabb lakástámogatási kezdeményezése. Az Otthon Start Program segítségével már húszezer fiatal van, aki saját lakásában töltheti a karácsonyt. Erről Panyi Miklós államtitkár számolt be. A fiatalok körében rendkívül népszerű a lehetőség. Ennek oka, hogy az államilag támogatott hitellel fix három százalékos kamattal lehet lakáshitelhez jutni. A program hatása túlmutat a puszta vásárláson. Az államtitkár kiemelte, hogy az albérletpiacon pedig fordulat állt be.

 

