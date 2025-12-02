Zsigó Róbert leleplezte: eltűnne a nyugdíjbiztonság a Tisza terveivel

A baloldal újra előhúzta a kalapból a legveszélyesebb trükköt, ugyanis Zsigó Róbert figyelmeztetése szerint a Tisza Párt terveivel gyakorlatilag végleg eltűnne az emberek nyugdíjbiztonsága, ami nem reform, hanem fosztogatás. A kiszivárgott dokumentumok alapján Magyar Péterék gátlástalanul megadóztatnák a mostani és a jövőbeni nyugdíjasokat is, sőt, a tervek szerint eltörölnék az állami nyugdíjellátást, hogy a helyét egy kockázatos rendszer vegye át. A kötelező magánbefizetés és a sarcok együtt brutális elvonást jelentenének, így a pénz nem a közösbe, hanem üzleti alapon működő pénzügyi csoportokhoz vándorolna.