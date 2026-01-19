A családok akár már februártól több pénzhez juthatnak, az adókedvezmények miatt

A témát aktuálissá teszi, hogy januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, egyúttal a családi adókedvezmény összege is emelkedett. Ám a kedvezmények havi rendszerességű érvényesítéséhez időben kell lépni, fontos lenne, hogy a megcélzott édesanyák/családok minél szélesebb körben időben értesüljenek erről a lehetőségről.