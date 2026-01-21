Amíg a gazdák ujjonganak a brüsszeli hiénák már unokáink jövőjét adósítják el

A strasbourgi botrány után végre a józan ész szele fújt át az üléstermen, amikor a történelmi jelentőségű szavazás során az Európai Bírósághoz utalták a Mercosur-megállapodás ügyét. Ursula von der Leyen és a háborúpárti többség Brüsszelben hiába próbálta a magyar rög valóságát a globalista érdekek alá rendelni, a szuverén erők összefogása két évre jégre tette az árulást. Silvia Sardone szerint ez a gazdák győzelme, hiszen megállították az ellenőrizetlen, kétes minőségű dél-amerikai import áradatát. Azonban az öröm nem felhőtlen: ugyanez az Európai Parlament megszavazta a 90 milliárd euró kölcsön Ukrajnának folyósítását is, tovább mélyítve a jövő nemzedékek eladósítását a steril üvegpaloták gőgjéből fakadóan. Miközben a magyar gazdák fellélegezhetnek a Mercosur-paktum halasztása miatt, a brüsszeli bürokrácia már unokáink zsebében kotorászik az újabb hitelhegyekkel. A magyar agrárium védelme most sikeres volt, de a háborús hiénák étvágya továbbra is csillapíthatatlan.

A strasbourgi ülésteremben kitört az ujjongás, miután a képviselők két évre jégre tették a gazdákat tönkretevő Mercosur-alkut.