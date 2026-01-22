Grönland eladása helyett közös biznisz: az amerikai elnök visszavonulót fújt a vámháborúban

Míg Európa a gazdasági válaszcsapásokon dolgozott, Trump az „üzletkötés művészetével” ismét a maga javára fordította a geopolitikai játszmát, biztosítva az Egyesült Államok dominanciáját az egyre fontosabb északi sarkköri útvonalakon.

A HírTV Napindító című műsorában elhangzott: Donald Trump stratégiája Grönland kapcsán a klasszikus üzleti alkura épült: magas igényekkel indított, majd Mark Rutte NATO-főtitkár közvetítésével egyezett meg. Az új megállapodás értelmében Amerika szuverén katonai bázisokat tarthat fenn a szigeten, és jogot formálhat a stratégiai jelentőségű ritka földfémek bányászatára. Cserébe Dánia mentesül a védelmi költségek egy része alól.