Mercosur-megállapodás: ez lehet az utolsó csepp az európai gazdáknál

Az Európai Néppárt képviselői is megosztottak a kérdésben, miközben a pártcsalád - a felszínen - teljes mellszélességgel támogatja azt. Az egyik francia képviselő a Mercosur-egyezmény miatt a Néppártból átlépett a Patrióták frakciójába.

Több mint egy hónapja tüntetnek a gazdák szerte Európában. Legutóbb kedden, Strasbourgban az Európai Parlament elé vonultak a latin amerikai országokkal kötött szabad-kereskedelmi egyezmény miatt, miután az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa az Európai Unió nevében a hétvégén aláírta az egyezményt Paraguay fővárosában.

A szerződés európai parlamenti vitájában Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott: az agrártámogatások drasztikus csökkentése és az ukrajnai szabadkereskedelmi megállapodás után ez a megegyezés egy újabb merénylet az európai mezőgazdaság ellen.