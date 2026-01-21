Trump-gyűlöletből áldozná fel a magyar vidéket a brüsszeli Boss

A kaviárszagú brüsszeli luxus folyosókon a Boss végre kimondta amit eddig is tudtunk. Manfred Weber kendőzetlen őszinteséggel fejtette ki, hogy a magyar gazdák tönkretétele csupán járulékos veszteség a nagy geopolitikai játszmában. A Mercosur-megállapodás erőltetése mögött nem csak agrárpolitikai érvek, hanem a zsigeri Trump-gyűlölet áll, amellyel Brüsszel még a saját termelőit is a vágóhídra küldené. A Tisza Párt elnöke hiába próbálkozik a Facebook-posztokkal, a Manfred Weber elvárásai kristálytiszták: támogatni kell a magyar vidéket kivégző paktumot. Ez a fajta gátlástalan cinizmus csak a legújabb fejezete a brüsszeli háborús törekvések sorozatának, ahol a magyar érdek csak akadályt jelent a globalista tervek útjában. Míg a nemzeti kormány a békét és a gazdákat védi, addig Weberék számára a mezőgazdaság csak egy feláldozható bábu a Trump elleni bosszúhadjáratban.