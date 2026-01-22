Vámmentes brazil méz és gyanús csirkehús: Cseh Tibor András a Mercosur-egyezmény veszélyeiről

Sikerült-e megállítani az európai mezőgazdaságra leselkedő legnagyobb veszélyt, vagy csak haladékot kaptak a termelők? A HírTV Napindító műsorában Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára beszélt a strasbourgi gazdatüntetések eredményeiről és a Mercosur-megállapodás sokkoló részleteiről.
Miközben Ursula von der Leyen javaslatai alapján vámmentes dél-amerikai áru áraszthatja el a piacokat, a magyar érdekképviselet szerint ez nemcsak a gazdák csődjéhez, hanem az európai élelmiszerbiztonság összeomlásához is vezethet.