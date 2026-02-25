Adás
HírTv
Külföld
kárpátaljai magyarok
háború
Háború Ukrajna
Zelenszkij szerint az orosz felelősek a kényszersorozásokért
A HírTV-t Dunda György tudósította Kárpátaljáról.
Napindító
1 órája
Forrás: HírTV
