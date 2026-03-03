Válság a tejpiacon: Drasztikusan zuhannak a felvásárlási árak

Ondré Péter, az Agrár Marketing Centrum (AMC) ügyvezetője a HírTV műsorában beszélt arról, hogy a kormányzati támogatások és a gyorsított kifizetések mellett miért kulcsfontosságú a hazai fogyasztás ösztönzése. Miközben a boltok polcain már 200 forint alatti árakkal is találkozhatunk, az ágazat jövője a tudatos vásárlói döntéseken és az olyan kezdeményezéseken múlhat, mint az iskolatej program vagy a tejautomaták támogatása.