NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Országgyűlési választás2026. április 12.
Kiemelt videók
HírTvGazdaság

Európai Szakszervezeti Szövetség: 50 százalékos rezsiemelés fenyegeti az Uniót

Az Európai Szakszervezeti Szövetség jelentése szerint akár 50 százalékkal is nőhet az energiaszámla azokban az államokban, ahol nincs állami árstop.

Vágólapra másolva!

A rezsicsökkentés hiánya miatt egy átlagos háztartás Európában hamarosan havi 180 ezer forintot fizethet az energiaárak elszabadulása miatt. Miközben az Európai Bizottság tétlenül szemléli a folyamatokat, az Európai Szakszervezeti Szövetség szociális katasztrófától tart a tagállamokban. 

Brüsszel jelentése szerint a gáz és áram költségei felemésztik a béreket, ami bizonyítja: a magyar modell az egyetlen valós pajzs a globális piaci őrülettel szemben.

 

