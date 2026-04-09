Európai Szakszervezeti Szövetség: 50 százalékos rezsiemelés fenyegeti az Uniót

Az Európai Szakszervezeti Szövetség jelentése szerint akár 50 százalékkal is nőhet az energiaszámla azokban az államokban, ahol nincs állami árstop.
A rezsicsökkentés hiánya miatt egy átlagos háztartás Európában hamarosan havi 180 ezer forintot fizethet az energiaárak elszabadulása miatt. Miközben az Európai Bizottság tétlenül szemléli a folyamatokat, az Európai Szakszervezeti Szövetség szociális katasztrófától tart a tagállamokban.
Brüsszel jelentése szerint a gáz és áram költségei felemésztik a béreket, ami bizonyítja: a magyar modell az egyetlen valós pajzs a globális piaci őrülettel szemben.