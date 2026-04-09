Szakértő figyelmeztet: veszélyes lenne eltörölni az árkorlátozást

A magyarok 62 százaléka valószínűnek tartja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülve kitiltja az orosz olajat és gázt Magyarországról - írja a Századvég.

A kutatóintézet által készített felmérésből kiderül: a magyarok többsége szerint Magyarország az orosz-ukrán háborúba is belesodródhat egy Tisza-kormánnyal. A kutatás arra is rámutat, hogy a megkérdezettek 51 százaléka kockázatos választásnak tartja Magyar Pétert, ugyanis túlzottan Brüsszel- és ukránbarát politikusnak tartják. A Századvég hangsúlyozza: ezen adatok szerint a magyarok nem egy jobb élet lehetőségét, hanem az adó- és energiaár-emelkedés, illetve a háborúba sodródás veszélyét látja.

Katasztrofális lenne, ha kivezetnék az üzemanyagok védett árát - jelentette ki a századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.

Hortay Olivér elmondta: miközben Európa-szerte az egekbe lőttek a benzin- és gázolajárak, az unió arra kéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg az üzemanyagárakat korlátozó intézkedéseket és ehelyett szakmailag teljesen elfogadhatatlan javaslatokat tesznek.