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Bóka János: Már a gázáremelést készíti elő Kapitány István

Bóka János hangsúlyozta: az újabb gázválság jeleit már hónapok óta látni lehet, és ha Kapitány István időben cselekszik, akkor nyár elején kedvezőbb áron lehetett volna felkészülni 2027-re.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: SergeyKlopotov
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A Fidesz frakcióvezetője szerint most Kapitány Istvánnal folytatódik az abszolút filmszínház előadása, a Facebook-kormányzás árát pedig a magyar emberek fizetik meg. 

Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője az alábbi kérdésekre válaszolt a témában:

  • Kapitány István István szerint az előző kormánynak 2027-ig le kellett volna kötnie az importból érkező gázárakat. Megvalósítható lett volna a gazdasági és energetikai miniszter számonkérése?
  • Milyen hatása lesz annak, ha nem cselekszik a kormány hamarosan? Megérezhetik ezt a magyar családok is? 

 

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