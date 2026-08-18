Bóka János: Már a gázáremelést készíti elő Kapitány István

A Fidesz frakcióvezetője szerint most Kapitány Istvánnal folytatódik az abszolút filmszínház előadása, a Facebook-kormányzás árát pedig a magyar emberek fizetik meg.
Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője az alábbi kérdésekre válaszolt a témában:
- Kapitány István István szerint az előző kormánynak 2027-ig le kellett volna kötnie az importból érkező gázárakat. Megvalósítható lett volna a gazdasági és energetikai miniszter számonkérése?
- Milyen hatása lesz annak, ha nem cselekszik a kormány hamarosan? Megérezhetik ezt a magyar családok is?