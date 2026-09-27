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Benzin- és gázolajárak: fellázadtak a benzinkutasok, négy napig tüntetnek

Nem zavarja a Tisza szimpatizánsokat a magas üzemanyagárak

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Bár a Tisza szimpatizánsokat nem zavarja az üzemanyagok drágulása, sokaknak nem tetszik, hogy egyre csak emelkedik a benzin és gázolaj ára. Az egyre emelkedő üzemanyagárak nem csak az autósokat, de a kisebb benzinkutasokat is bajba sodorja, ezért a Független Benzinkutasok Szövetsége négy napos demonstrációt szervez a kossut térre. 

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke pedig leszögezte: amelyik kormánynak nincsen konkrét válasza az elszálló benzin- és gázolajárak megfékezésére, azt el kell, hogy kergessék a magyarok.

Egri Gábort, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnökségi tagját kapocsoltuk. 

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