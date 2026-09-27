Benzin- és gázolajárak: fellázadtak a benzinkutasok, négy napig tüntetnek

Bár a Tisza szimpatizánsokat nem zavarja az üzemanyagok drágulása, sokaknak nem tetszik, hogy egyre csak emelkedik a benzin és gázolaj ára. Az egyre emelkedő üzemanyagárak nem csak az autósokat, de a kisebb benzinkutasokat is bajba sodorja, ezért a Független Benzinkutasok Szövetsége négy napos demonstrációt szervez a kossut térre.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke pedig leszögezte: amelyik kormánynak nincsen konkrét válasza az elszálló benzin- és gázolajárak megfékezésére, azt el kell, hogy kergessék a magyarok.

Egri Gábort, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnökségi tagját kapocsoltuk.