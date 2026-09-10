Humanoid robotok hódítják meg Európát: hamarosan az otthonainkban is ott lehetnek

Akrobatikus robotok és mesterséges intelligenciával működő gépek lepték el az Európai Parlamentet. A brüsszeli bemutatón Európa legújabb robotikai fejlesztéseit vonultatták fel, a konyhai segítőktől egészen a humanoid gépekig. A szakértők szerint azonban a kontinens csak komolyabb beruházásokkal tarthat lépést Kínával és az Egyesült Államokkal.

Az egyik leggyorsabban fejlődő terület a humanoid robotika. Ezeket a gépeket úgy tervezik, hogy emberhez hasonlóan tudjanak mozogni, megfogni tárgyakat és használni azokat az eszközöket, amelyeket eredetileg emberek számára készítettek. A cél ugyanakkor nem feltétlenül az ember helyettesítése.

A technológia gyorsan fejlődik, de a kutatók szerint az európai robotika jövője nemcsak a mérnökökön múlik. Ahhoz, hogy a laboratóriumokban már működő fejlesztésekből széles körben használható termékek legyenek, több beruházásra és erősebb ipari háttérre lesz szükség. A következő években így nemcsak az dőlhet el, mire lesznek képesek a robotok, hanem az is, hogy Európa milyen szerepet tud szerezni a globális technológiai versenyben.